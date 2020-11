Il Coronavirus sembra non abbia fatto alcun effetto su Valentino Rossi, già on fire a Valencia nella terza sessione di prove libere del GP d’Europa.

Splendido ottavo tempo per il Dottore, riuscito a centrare un ottimo riferimento cronometrico su una pista resa viscida dalla pioggia caduta in mattinata. Un tempo (1:41.642) che non gli permette di accedere alla Q2, visto che ieri si è girato in condizioni di asciutto, ma che dà una spinta in più al pesarese in vista della Q1 delle Qualifiche di questo pomeriggio, dove dovrà dar fondo a tutto il suo talento per accedere al turno successivo. Negativizzatosi due giorni fa, è già un gran risultato per Valentino Rossi essere in pista, ogni cosa che otterrà da qui a domenica sarà tutto di guadagnato.