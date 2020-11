Valentino Rossi è risultato negativo al tampone effettuato nella giornata di ieri, dunque partirà per Valencia per partecipare al GP d’Europa.

Il pilota della Yamaha domani arriverà nel paddock ma non prenderà parte alle prime due sessioni di prove libere, a cui parteciperà invece Garrett Gerloff. Il pesarese infatti dovrà sottoporsi ad un altro tampone all’interno della bolla di Valencia e, nel caso in cui anche questo dia esito negativo, allora Valentino Rossi potrà prender parte alla terza sessione di prove libere in programma sabato mattina. Si è concluso finalmente il calvario del Dottore, che può lasciare l’isolamento e volare alla volta della Spagna, dove lo aspetta la Yamaha a braccia aperte.