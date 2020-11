Niente da fare, anche l’ultimo tampone a cui si è sottoposto Valentino Rossi pare abbia dato esito positivo, dunque il Dottore non potrà partire per Valencia e partecipare al GP d’Europa, in programma domenica 8 novembre.

Secondo quanto riferito da BT Sport, il pilota della Yamaha avrebbe ancora il Coronavirus, dunque al suo posto correrà Garrett Gerloff, esordendo ufficialmente in MotoGp dopo l’ultima stagione trascorsa in Superbike. Qualora il tampone a cui Rossi si è sottoposto ieri avesse dato esito negativo, il pilota di Tavullia avrebbe potuto spostarsi a Valencia e svolgere in loco il secondo test, attendendo l’esito in Spagna per poi scendere in pista. La positività però lo obbliga a rimanere in Italia, saltando dunque la terza gara consecutiva. E’ atteso nei prossimi minuti il comunicato della Yamaha, che ufficializzerà la sostituzione.