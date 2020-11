Valentino Rossi ha chiuso ufficialmente il suo rapporto con il team ufficiale Yamaha, nel 2021 infatti correrà con Petronas al fianco di Franco Morbidelli, pilota che proprio il Dottore ha cresciuto nella sua Academy.

Prima di lasciarsi alle spalle i 15 anni trascorsi con la squadra Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi ha voluto lanciare un avvertimento a Jarvis e ai suoi collaboratori, sottolineando come non sarà facile gestire Quartararo e Viñales nel 2021: “avendo due piloti come Fabio e Maverick, ci sarà una grande lotta tra di loro per capire chi sarà il vero maschio alfa. Questa cosa quindi potrebbe essere difficile da gestire, ma anche un vantaggio, perché se ci sono due piloti molto forte nel team è anche una motivazione per entrambi. Io negli ultimi anni ho dato l’anima per la Yamaha, per cercare di migliorare la moto. E’ da tanto tempo che parliamo più o meno degli stessi problemi, ma cosa è cambiato? Non tanto. Sarà la Yamaha a dover fare la differenza quindi“.