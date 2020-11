Valentino Rossi e Luca Marini, insieme al fidato Alessio Salucci, parteciperanno a gennaio alla classica 12 Ore del Golfo, che in questa occasione si disputerà in Bahrain e non ad Abu Dhabi a causa del Coronavirus.

I tre piloti si divideranno il volante di una Ferrari 488 GT3, provando a replicare il successo di classe in Pro-Am e a migliorare il terzo posto assoluto. Il Dottore ha comunque annunciato che non parteciperà al Rally di Monza, dove comunque ci sarà Franco Morbidelli, annunciato questa mattina al volante di una Hyundai WRC3. Valentino Rossi e Luca Marini non sono gli unici piloti a partecipare alla 12 Ore del Golfo, nel 2016 infatti anche Jorge Lorenzo si era cimentato in questa affascinante gara di endurance.