Valentina Vignali ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e le ultime uscite su Flavio Briatore lo hanno confermato. L’influencer italiana è intervenuta a ‘Pomeriggio Cinque’ come ospite e, coinvolta nella discussione relativa al litigio tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per l’imprenditore piemontese, ha sganciato la sua bomba.

Queste le sue parole: “ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra? L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente? Ma lascia perdere, per favore. Cade a pezzi Briatore, non ci farei neanche il brodo“. La Vignali poi ha rincarato la dose in alcune Instagram Stories: “ma siamo serie raga, ci sono davvero delle donne a cui piace Briatore? Cioè donne che vanno con uno che ha 30-40 anni più di loro? Secondo voi perché gli piace o per i soldi? Secondo me per ‘los dineros’. E siccome io ‘los dineros’ me lo faccio da sola, a me i vecchiardi non mi piacciono. Quando vi fidanzate con uno così, ve lo dovete pure trombare. Arriva a casa, si spoglia e…“.