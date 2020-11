Passi avanti importanti verso il vaccino anti-Coronavirus, ad annunciarli è Albert Bourla, presidente e CEO di Pfizer, azienda farmaceutica che in questo progetto ha lavorato insieme a BioNTech. Secondo i produttori, il vaccino è efficace al 90%, ossia un dato che va oltre le aspettative degli esperti, come ammesso dal quotidiano inglese ‘The Guardian.

“Oggi è un grande giorno per la scienza e per l’umanità. La prima serie di risultati della nostra sperimentazione del vaccino Covid-19 di fase 3 fornisce la prova iniziale della capacità del nostro vaccino di prevenire il Covid-19” le parole di Bourla. “Stiamo raggiungendo questa pietra miliare nel nostro programma di sviluppo del vaccino in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno, con i tassi di infezione che stabiliscono nuovi record e le economie che faticano a riaprire“.

La sperimentazione del vaccino, giunta adesso alla Fase 3, continuerà nei prossimi giorni e non è escluso che il dato sull’efficacia tenda a scendere, anche se il 90% è fonte di grande ottimismo. Gli studi di Fase 3 hanno coinvolto 43.000 persone, che lavoreranno fino alla terza settimana di novembre, dopodiché le autorità di regolamentazione si esprimeranno e, eventualmente, approveranno il vaccino. Stando sempre alle stime del The Guardian, le prime dosi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno.