Il Milan per confermare la vetta della classifica, l’Udinese per risalire la china dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo: alla Dacia Arena oggi va in scena un match che promette emozioni e spettacolo. I bianconeri si affidano alla coppia Okaka-Lasagna in attacco, i rossoneri invece ritrovano Donnarumma in porta, guarito a tempo di record dal Covid-19.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese (3-5-2) – Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Arslan, De Paul, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna;

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Dove vedere Udinese-Milan in tv:

Il match della 6ª Giornata di Serie A fra Udinese e Milan sarà trasmesso domenica 1 novembre alle ore 12:30 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.