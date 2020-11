Il momento tanto atteso sta arrivando, nella notte allo Staples Center di Los Angeles si sfideranno Mike Tyson e Ray Jones, passati qualche ora fa per l’attesissima cerimonia del peso.

Sguardi agguerriti e fisici scolpiti per i due contendenti, che contano in due ben 105 anni d’età. Il primo a salire sulla bilancia è stato Jones (ex campione mondiale dei pesi medi, supermedi, mediomassimi e massimi), che ha fatto segnare 210 libbre, ossia 95 chili e 250 grammi. Dopo di lui ecco finalmente Mike Tyson, che ha fermato la bilancia sulle 220 libbre, ossia 99 chili e 800 grammi, meno rispetto a 34 anni fa quando si diventò campione del mondo a 20 anni! Stanotte è fissata la sfida sul ring, un match epocale che tutti non vedono l’ora di gustarsi.