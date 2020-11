L’appassionante match tra Mike Tyson e Ray Jones, andato in onda alle prime luci dell’alba italiana, ha tenuto incollati davanti alla tv molti telespettatori, che non hanno voluto perdersi l’emozionante incontro tra i due pugili ultracinquantenni.

Tra gli appassionati anche Bobo Vieri, che ha svelato in alcune Instagram Stories di essersi messo appositamente la sveglia per potersi godere lo spettacolo dello Staples Center. Un incontro che lo ha sicuramente soddisfatto, come ammesso poi questa mattina sui social: “stanotte ho guardato Tyson alle 6, dopo aver messo la sveglia alle cinque e un quarto. Mike attaccava, l’altro molto ma molto di meno. Qualche cazzotto gliel’ha tirato, ma Tyson comunque fa paura. Se ti viene addosso ti spacca in due“.