La sfida tra Mike Tyson e Ray Jones Jr ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di telespettatori, impazienti di rivedere all’opera i due pugili ultra cinquantenni che avevano deciso ormai di appendere i guantoni al chiodo.

La sfida è finita in pareggio, ma lo spettacolo non è sicuramente mancato, grazie soprattutto agli affondi di Iron Mike, tornato sul ring dopo 15 anni di assenza. Per alleviare la tensione, Tyson ha deciso di fumare marijuana prima dell’incontro, ammettendolo candidamente nel post match: “certo, ho fumato prima del match. Lo faccio tutti i giorni. La marijuana mi ha calmato, ma poi non mi ha alleviato i dolori“.

Tyson però non andrà incontro a nessun provvedimento disciplinare, nonostante la Commissione atletica della California e la Wbc avevano stabilito come i pugili avrebbero dovuto attenersi al codice antidoping Wada. La positività alla cannabis però non è perseguita, dal momento che il match si è tenuto in uno Stato che ne consente l’uso. Tutto nella norma dunque per Iron Mike, che potrà dunque proseguire nel suo sogno di fare del bene combattendo.