Sta facendo parecchio discutere quanto accaduto nella serata di ieri durante la puntata di Otto e Mezzo su La7, dove come ospite di Lilli Gruber si è presentato un premier Conte tutt’altro che in forma. Il presidente del Consiglio ha palesato una tosse persistente e un colorito piuttosto pallido, facendo indignare il popolo del web soprattutto per il mancato utilizzo della mascherina.

Numerose sono state le critiche dei telespettatori, che non hanno perdonato al premier un comportamento contrario rispetto a quanto sottolinea spesso in tv. “Ma è humor nero notare i colpi di tosse e scatarratine di Conte?” scrive un utente su Twitter, seguito poi da un altro commento “la Gruber si allontana sempre più“. Le ironie si sprecano “se continua così lei va a condurre su Rete4 per sicurezza“, per concludere con l’ultimo commento “a breve arriveranno le squadre di sanificazione dello studio“.