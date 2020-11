Una partita da non sbagliare assolutamente, né per il Torino e né per la Lazio, chiamate ad affrontarsi questo pomeriggio nella sesta giornata del campionato di Serie A. Settimana complicata per i biancocelesti, costretti a fare a meno di 14 giocatori nella gara di Champions League contro il Bruges causa Covid-19, ma riusciti a ritrovare almeno Ciro Immobile per la trasferta di Torino. Anche Giampaolo deve fare i conti con qualche assenza, ma più o meno dovrebbe schierare il solito undici.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

Lazio (3-4-2-1): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Correa, Pereira; Muriqi (Immobile);

Dove vedere Torino-Lazio in tv:

Il match della 6ª Giornata di Serie A fra Torino e Lazio sarà trasmesso domenica 1 novembre alle ore 15:00 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).