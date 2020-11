Sono davvero pesanti le parole di Lilian Thuram nei confronti dell’Italia, accusata dall’ex difensore francese si accettare il problema del razzismo senza risolverlo.

Una piaga sociale che colpisce tutti i Paesi d’Europa, ma se in altre zone è forte il sentimento di contrasto, secondo Thuram in Italia non si fa nulla per combattere le discriminazioni razziali. Interrogato dalla ‘Stampa’, il francese ha attaccato: “in Italia c’è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti. C’è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l’immagine della società. Il razzismo esiste ovunque. Le nostre società si sono costruite sull’idea che essere bianchi è meglio, come sull’idea che essere uomini è meglio che essere donne. Lo stesso avviene relativamente all’essere eterosessuali. Mio figlio Marcus in Italia? Bisogna lasciare i figli liberi di compiere le loro scelte ma il calcio italiano non è più lo stesso“.