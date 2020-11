Il tempo sta per scadere, Marc Marquez nei prossimi giorni dovrà decidere se operarsi per la terza volta, ricominciando dall’inizio il percorso riabilitativo. Le prime due operazioni non hanno dato i frutti sperati, per questo motivo il pilota della Honda sta valutando in questi giorni se intervenire nuovamente sull’omero del braccio destro.

Dopo numerosi consulti con medici austriaci e statunitensi, Marquez entro il primo dicembre deciderà se operarsi di nuovo, in base all’evoluzione del quadro clinico. Una scelta da valutare in maniera approfondita, dal momento che il recupero post-operatorio potrebbe richiedere ben sei mesi, dunque condizionando anche il prossimo Mondiale. Nel caso in cui Marquez dovesse operarsi, potrebbe rientrare in pista per le gare di giugno, dopo quasi un anno di distanza dall’unica corsa disputata in questo sfortunato 2020. Un nuovo calvario per lo spagnolo, chiamato ad un’altra prova di forza dopo mesi complicatissimi.