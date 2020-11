Un intervento tempestivo, fondamentale per salvare la vita di un velista avventuratosi in mare durante una tempesta.

E’ successo al largo delle isole Scilly, in Inghilterra, dove da qualche giorno si sta abbattendo una tempesta denominata ‘Aiden‘, che ha spinto le autorità a diramare un’allerta massima. Nessuno in queste condizioni avrebbe dovuto avventurarsi in mare, eppure un velista ha deciso di sfidare le onde, ritrovandosi nel bel mezzo della tempesta senza possibilità di rientrare in porto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con l’intervento prima della Guardia Costiera di Falmouth e poi di un elicottero che ha tratto in salvo, per fortuna senza conseguenze, il velista. Una storia a lieto fine, che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori…