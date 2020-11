Una furia con se stesso, colpa dell’errore commesso alla penultima curva costato il secondo e anche il terzo posto. Charles Leclerc avrebbe potuto chiudere dietro Lewis Hamilton in Turchia, invece non è salito nemmeno sul podio, colpa di una staccata misurata male costata una doppia posizione persa. Dopo il traguardo il monegasco si è infuriato via radio, accusandosi pesantemente: “sono un coglione, ho fatto un lavoro di merda“. Nemmeno l’intervento da remoto di Binotto è riuscito a placare la sua ira.