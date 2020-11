Nuovo riconoscimento per Zlatan Ibrahimovic, questa volta però non si tratta di un trofeo prestigioso come il Pallone d’Oro svedese.

L’attaccante del Milan infatti ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, ottenendolo dalle mani di Valerio Staffelli per la polemica innescata con la EA Sports, colpevole secondo Ibra di aver usato il suo volto in FIFA 21 senza permesso. “Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro – le parole di Ibrahimovic – questo viola le regole. EA Sports sostiene di aver acquistato i diritti da FifPro e che FifPro rappresenta i giocatori, ma noi non abbiamo firmato nulla. Bisogna fare luce”. Staffelli poi gli ha chiesto notizie sul suo recupero dall’infortunio: “sto già meglio e con questo Tapiro andrò ancora più veloce. Cassano ne ha vinti 15? Allora voglio battere il suo record“.