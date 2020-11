Nuova frecciata all’indirizzo di Zlatan Ibrahimovic, questa volta a rifilargliela è Kristoffer Olsson, centrocampista svedese che non ha mai incrociato il totem di Malmoe in nazionale.

Interrogato dai tifosi sul possibile ritorno dell’attaccante del Milan a vestire la maglia della selezione scandinava, Olsson non si è sbottonato, facendo capire però come il discorso sia chiuso: “il fatto che abbia cominciato a scrivere alcune cose non influisce. È chiaro che se ne parlerà, ma ha lasciato la Nazionale qualche anno fa, quindi non c’è niente di concreto. E lo ha detto lui stesso che è stata una mossa per infastidire qualcuno. È chiaro che la gente ne parli, Zlatan è ancora il miglior calciatore svedese, ma penso che tutti sappiano che lui stesso sa di aver fatto quello che ha fatto e poi ha lasciato la nazionale. Se poi vuole spuntare fuori, infastidire qualcuno e divertirsi, è libero di farlo se gli va“.