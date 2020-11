Non è stato un risveglio dolce quello di oggi per Jonathan Rea, fresco campione del mondo di Superbike. Il nordirlandese infatti si è accorto di essere stato derubato durante la notte da alcuni ladri, che sono entrati nella sua proprietà per rubare le moto da allenamento, le minimoto dei figli e gli attrezzi da giardino. Rea ha pubblicato sui propri canali social le foto dei mezzi rubati, tra cui anche quello del figlio Jake, chiedendo ai suoi followers di aiutarlo a recuperare tutto.

🚨 STOLEN!!🚨

*****************

Last night thieves broke into my garden shed and stole my training bikes and kids bike along with garden equipment! Please help me to get these bikes back!

— Jonathan Rea (@jonathanrea) November 9, 2020