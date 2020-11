Davvero clamoroso l’errore commesso da Lance Stroll durante il GP di Imola, il pilota canadese ha infatti sbagliato la frenata in un pit-stop, investendo un proprio meccanico e facendolo finire a gambe all’aria. Nessuna conseguenza fortunatamente per l’uomo della Racing Point, portato via comunque a spalla dai colleghi una volta completato il cambio gomme.