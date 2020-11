Lance Stroll potrebbe perdere la prima pole position della sua carriera, il pilota della Racing Point infatti è stato convocato dai Commissari di Gara subito dopo la fine delle Qualifiche del Gp di Turchia.

Il motivo riguarda il mancato rispetto delle bandiere gialle in curva 7, durante la decisiva Q3. Il canadese dovrà convincere gli stewards della sua innocenza, sperando poi in una decisione a suo favore che non gli faccia perdere la prima pole position della carriera. Nel caso in cui Stroll dovesse essere sanzionato, verrebbe arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza, cedendo la pole position a Max Verstappen.