Donald Trump non ha ancora accettato la sconfitta alle presidenziali degli Stati Uniti, ma è comunque certo che Joe Biden diventerà il nuovo presidente il prossimo 20 gennaio, quando scadrà il mandato del tycoon.

L’attuale inquilino della Casa Bianca comunque non ha intenzione di arrendersi, nonostante la sconfitta arrivata alle urne. L’ultimo schiaffo a Trump è arrivato da Twitter, che ha annunciato come il prossimo 20 gennaio cederà il controllo dell’account del presidente degli Stati Uniti (@POTUS) a Joe Biden, ossia quando presterà giuramento. A rivelarlo sono i media statunitensi, sottolineando come “il social network si sta preparando attivamente alla transizione degli account Twitter istituzionali della Casa Bianca il 20 gennaio 2021“.