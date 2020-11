Ha battuto il Coronavirus, è tornato in campo e ha segnato due gol. Cristiano Ronaldo si è ripreso la Juventus, entrando nella ripresa e risolvendo il match contro lo Spezia, conclusosi 1-4 grazie anche alla doppietta del portoghese.

Un rientro col botto per CR7, riuscito a mettersi alle spalle le ultime due settimane e a riprendere da dove aveva lasciato. Intervistato da Sky Sport nel post gara, Ronaldo ha ammesso: “sono stato molto tempo fermo, nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio. È un campionato competitivo. C’è il Milan, la Lazio, il Napoli, etc. Dobbiamo lavorare sodo. Polemiche? Cristiano è tornato. Questo l’importante“.