Serata tremenda per la Germania, asfaltata nettamente dalla Spagna nell’ultima e decisiva giornata di Nations League. Sarebbe bastato non perdere ai tedeschi per volare alla Final Four, invece la notte di Siviglia si trasforma in un vero e proprio incubo.

Le Furie Rosse ne fanno sei ai malcapitati tedeschi, con Ferran Torres sugli scudi, autore di una tripletta accompagnata dai sigilli di Morata, Rodri e Oyarzabal. Sei palloni finiti nella rete di Neuer, che mai in carriera aveva subito una simile onta. Un risultato tremendo per la Germania, mai battuta con queste dimensioni nella sua storia da Nazionale unita. Una disfatta vera e propria, resa possibile da una super Spagna, riuscita per la prima volta nella storia a segnare 6 gol ai tedeschi e a vincere con più di tre gol di scarto.

Una notte che difficilmente verrà dimenticata da entrambe le selezioni, in particolare da quella guidata da Luis Enrique, che avrà adesso la possibilità di giocarsi la Final Four di Nations League.