Andrea Iannone oggi ha praticamente visto chiudersi la sua carriera, a causa della pesantissima squalifica inflittagli dal TAS di Losanna, che lo ha fermato per 4 anni per positività al doping.

Una dura mazzata anche per l’Aprilia, che adesso dovrà andare alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione, così da completare la line-up insieme ad Aleix Espargarò. Il primo nome sulla lista dell’ad Rivola è quello di Marco Bezzecchi, giovane pilota di Moto2 che corre con lo Sky Racing Team VR46. Vincitore di due Gran Premi quest’anno, il 22enne è quarto al momento nel Mondiale a 29 punti dal leader Enea Bastianini. Bez si gioca le sue carte insieme a Tito Rabat, lasciato a piedi dal team Esponsorama, e a Cal Crutchlow.

Il britannico aveva inizialmente firmato un pre-contratto con l’Aprilia, scaduto però a metà ottobre. Adesso il rider di Coventry pare abbia firmato un accordo con la Yamaha per il ruolo di tester, dunque difficilmente potrà liberarsi per firmare con Aprilia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, al momento Bezzecchi appare in vantaggio sui rivali, ma in MotoGp non è mai detta l’ultima parole.