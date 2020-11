Niente da fare, il Team Haas ha deciso insieme a Romain Grosjean di non affrettare i tempi dopo il tremendo incidente di ieri, optando per un periodo di riposo.

Per questo motivo, in occasione del GP di Sakhir in programma nel prossimo week-end, il sedile del francese sarà affidato a Pietro Fittipaldi, al suo esordio in una gara di Formula 1. Il nipote del due volte iridato Emerson è il pilota di riserva della scuderia americana dal 2019, dunque prenderà il posto di Grosjean già a partire da venerdì. Una scelta motivata così da Gunther Steiner: “dopo aver deciso che la cosa migliore per Romain era quella di saltare almeno una gara, la decisione di mettere in macchina Pietro Fittipaldi è stata piuttosto semplice. Pietro sarà al volante della VF-20, è con noi da due anni e avrà la sua opportunità. Sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Essere chiamato all’ultimo minuto non è semplice, ma penso che scegliere Pietro sia stata la cosa giusta da fare”.

Felice per l’opportunità anche Fittipaldi, che ha voluto ringraziare il team: “la cosa più importante è che Grosjean sia salvo e in salute. Siamo tutti felici che le conseguenze fisiche dell’incidente siano relativamente minime. Ovviamente non è la circostanza ideale per l’esordio in F1, ma sono estremamente grato a Gene Haas e Gunther Steiner per la fiducia”.