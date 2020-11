Comincia nel segno del podio la stagione di Dominik Fischnaller, terzo nell’opening di Igls in una gara davvero sorprendente e combattuta fino all’ultimo. Fischnaller, in dubbio fino a poche ore prima del via a causa di un attacco di appendicite che nei giorni scorsi lo avevano costretto a fermare l’attività, si era ben comportato già la mattina, prendendo la terza posizione alle spalle di Felix Loch e dell’austriaco David Gleirscher.

Nella seconda run però i valori in campo sono cambiati, complice l’aumento delle temperature e lo stato del ghiaccio. Il vertice della classifica comincia a tremare dopo la prova dell’austriaco Jonas Mueller, che mette a segno quello che sarà il secondo tempo di run e risale posizione dopo posizione. Lo batte solo il tedesco Johannes Ludwig, che a sua volta risale in classifica. Fischnaller sa che deve mettere a segno una manche pressoché perfetta per poter ambire al podio e la fa.

Non parte benissimo, ma conclude velocissimo e fa segnare il quarto tempo di manche, superando gli austriaci, che rimangono fuori dal podio nella gara di casa. Quindi arriva Loch che chiude i discorsi. Con 1’39″941 è nettamente primo, davanti al compagno di squadra Ludwig, staccato di 126 millesimi, e a Dominik Fischnaller a 180. L’azzurro torna sul podio che non vedeva dalla gara di Sochi dello scorso anno e dà il via nel migliore dei modi alla sua stagione.

“Nella prima manche ho fatto un piccolo errorino fra le curva 3 e 4 – ha detto Dominik –nella seconda la partenza poteva essere migliore, ma la discesa è stata senza errori Il terzo errore per come era cominciata la settimana, è veramente un buon risultato. Adesso cerco di curarmi ancora nei prossimi giorni per vedere di migliorare ulteriormente”. Ottimo anche il settimo posto di Kevin Fischnaller, che si conferma nella parte alta delle classifiche. I giovani azzurri invece fanno esperienza: Leon Felderer è 22°, Lukas Gufler è 23° e Alex Gufler è 27°.

Ordine d’arrivo singolo maschile Igls (Aut):

Felix Loch GER 1’39″941 Johannes Ludwig GER +0″126

3. Dominik Fischnaller ITA +0″180 David Gleirscher AUT +0″209 Jonas Mueller AUT +0″234 Nico Gleirscher AUT +0″295

7. Kevin Fischnaller ITA +0″306 Kristers Aparjods LET +0″372 Semen Pavlichenko RUS +0″403 Roman Repilov RUS +0″446

22. Leon Felderer ITA +1″737

23. Lukas Gufler ITA +1″816

27. Alex Gufler ITA +2″462