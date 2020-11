Jannik Sinner conquista il suo primo torneo ATP in carriera, lo fa in un 250 di Sofia superando in finale l’ostico canadese Pospisil.

Una giornata storica per il tennista altoatesino, che si regala la prima vittoria importante della sua carriera, a completamento di una settimana in cui ha davvero giocato un tennis brillante. Una finale difficile, risolta solo al terzo set e per giunta al tie-break, dopo quasi due ore e mezza di battaglia, affrontata con il piglio del grande giocatore. Il risultato finale di 6-4, 3-6, 7-6 sorride a Sinner che può finalmente alzare al cielo il primo trofeo della sua carriera senior, ottenendo così anche l’accesso nella top-40 del ranking mondiale, chiudendo la sua stagione in maniera esaltante.