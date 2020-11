Zlatan Ibrahimovic non tornerà in Francia in questa settimana, l’attaccante svedese infatti non parteciperà alla trasferta di Europa League del Milan, impegnato contro il Lille dopo lo 0-3 dell’andata. Una doccia fredda non solo per i rossoneri ma anche per la stampa francese, che avrebbe voluto vedere nuovamente da vicino lo svedese, arrivato nel 2012 da re al PSG e andato via nel 2016 da leggenda, come da lui sottolineato.

In Francia nessuno ha dimenticato i 156 gol segnati da Ibrahimovic, per questo motivo nel linguaggio giornalistico è stato coniato il verbo ‘zlataner‘, ossia voce del verbo ‘zlatanare‘. Domenica sera lo ha usato il sito Foot365 per descrivere il successo dei rossoneri sul Napoli: ‘Milan zlatane Naples‘, facendo capire immediatamente l’impatto dello svedese sull’incontro. Il significato non è difficile da individuare, ma ci ha pensato lo stesso Ibra a spiegarlo: “significa dominare, nel senso positivo e benefico, magari facendo qualcosa di acrobatico, differente, impossibile e può inglobare altre parole e avere molti sinonimi“. Nessun appunto, solo ammirazione per un giocatore riuscito a entrare anche nei dizionari: solo Ibrahimovic avrebbe potuto compiere anche questa impresa.