Bufera su Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid è stato pizzicato dalle telecamere a inveire contro Achraf Hakimi, durante il match contro l’Inter giocato martedì scorso. Parole pesantissime quelle rivolte all’esterno nerazzurro, colpevole secondo lo spagnolo di essersi buttato in area di rigore accentuando la caduta.

Un comportamento che non è andato a genio a Sergio Ramos, che prima ha alzato di peso l’avversario e poi gli ha urlato: “alzati figlio di puttana e smetti di squittire come un topo“. A inchiodare il capitano del Real una telecamere piazzata dietro la porta di Courtois, utilizzata dalla stampa spagnola per leggere il labiale di Ramos. Ecco il video: