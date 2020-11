Andrea Iannone è stato sospeso dal TAS di Losanna per quattro anni a causa della sua positività riscontrata in occasione del GP di Sepang del 2019 tenutosi il 3 novembre, il pilota dell’Aprilia dunque non potrà correre fino al 17 dicembre 2023.

Una decisione pesantissima, che compromette irrimediabilmente la carriera del rider di Vasto, obbligando la Casa di Noale a reperire un nuovo pilota per il Mondiale del 2021. Il TAS ha dunque accolto il ricorso della Wada, inasprendo la squalifica inflitta in precedenza a Iannone, sospeso fino al giugno del 2021. Nonostante fosse stata accertata la contaminazione alimentare e non il dolo, la Wada ha comunque spinto per un inasprimento della pena, arrivata con la sentenza di oggi che di fatto chiude la carriera di Iannone.