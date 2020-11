L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip sta creando numerose polemiche, sia dentro che fuori dalla casa. L’arrivo dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo nel programma ha destabilizzato alcuni concorrenti, tra cui anche Enock Barwuah, con cui pare esserci stato un flirt in passato.

All’esterno della casa invece un’ex amica di Selvaggia ha pubblicato un video in cui si sentono audio molto compromettenti, in cui proprio Selvaggia afferma di essere uscita con un uomo per soldi. La clip è stata pubblicata da Eliana Michelazzo: “ho fatto il bingo potente. Ancora ci devo trombare. Lo sto seguendo io sto andando con la mia macchina e lui con la sua sta davanti. Comunque devo dire che non è neanche brutto“. Insieme all’audio anche una foto di una somma di denaro, che pare confermerebbe l’autenticità dell’audio. Lo staff di Selvaggia non ha commentato la vicenda, ma avendo divulgato conversazioni private sui social lesive dell’immagine di una persona, Eliana Michelazzo potrebbe anche subire una bella denuncia penale.