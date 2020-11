L’Inter apre la nona giornata del campionato di Serie A, sfidando in trasferta il Sassuolo. Match delicato per i nerazzurri, che vengono da un periodo non proprio positivo a livello di risultati, soprattutto in Champions League. La doppia sconfitta con il Real Madrid ha lasciato la squadra di Conte all’ultimo posto del girone, acuendo una crisi da cui giocatori e staff vogliono uscire. L’obiettivo è quello di prendersi i tre punti, chiesti in maniera un po’ forte anche dalla Curva Nord, che ha esposto oggi uno striscione minaccioso poi pubblicato sui social: “Quella maglia che tu indossi va onorata. Tirate fuori i coglioni o veniamo coi bastoni”.