Vittoria doveva essere e vittoria è stata, l’Inter annienta il Sassuolo al Mapei Stadium e si scrolla di dosso le critiche degli ultimi giorni, conseguenza della sconfitta subita a San Siro contro il Real Madrid.

La squadra di Conte si rivitalizza tutto d’un tratto e ne rifila tre ai neroverdi, agganciandoli momentaneamente al secondo posto, in attesa delle altre gare in programma in questo nono turno. Pur senza Romelu Lukaku al centro dell’attacco, l’Inter parte fortissimo e trova due gol nel primo quarto d’ora, grazie a Sanchez e all’autogol di un disastroso Chiriches, poi uscito per infortunio. Il tris di Gagliardini nella ripresa trasforma il successo in trionfo, restituendo il sorriso a Conte dopo settimane complicate. Tante le risposte positive per l’allenatore nerazzurro, a partire dalla porta inviolata per finire alle ottime risposte dell’attacco ridisegnato senza Lukaku, entrato nel finale nonostante il risultato in ghiaccio. Una vittoria che serviva come il pane all’Inter, chiamata adesso ad un’altra prova d’appello in Champions, dove servirà un successo contro il Borussia Monchengladbach per sperare in una disperata qualificazione.