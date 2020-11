Una tremenda tragedia ha sconvolto oggi il mondo del rugby francese, è morto infatti Christophe Dominici, ex giocatore di Stade Français e Tolone con 67 presenze in nazionale.

Il 48enne, secondo le prime ricostruzioni della polizia, si sarebbe suicidato gettandosi dal tetto di un palazzo in disuso, nei presi del Parc di Saint-Cloude, a Parigi. Alcuni testimoni confermano di averlo visto salire e buttarsi nel vuoto, compiendo un volo fatale di svariati metri. Il Parc di Saint-Cloude non è molto distante dalla zona del Jean Bouin, la casa del suo Stade Français. In passato Dominici aveva sofferto di depressione, ma non si conoscono i motivi del folle gesto compiuto nella giornata di oggi. In carriera aveva vinto 5 volte il campionato francese con lo Stade, conquistando poi 4 volte il Sei Nazioni con la Francia. Nella Coppa del Mondo del 1999 arrivò anche in finale con i Bleus, perdendo contro l’Australia.