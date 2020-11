Disavventura per Paulo Fonseca nella giornata di venerdì, l’allenatore della Roma infatti si è visto svaligiare la sua villa in zona Monteverde da un gruppo di malviventi.

I ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’allenatore della Roma senza lasciare impronte, disattivando l’allarme e portando via orologi e gioielli per un valore di 100mila euro. Stando a quanto riferito dal ‘Messaggero’, in casa in quel momento non c’era nessuno, né Fonseca e né la moglie Carolina, uscita con il figlio Martin di neppure due anni. Un segnale di come i malviventi abbiano studiato i movimenti della famiglia Fonseca, il quale ha sporto subito denuncia presso i carabinieri.