Paura nella notte a Roma, dove un autobus dell’Atac ha preso fuoco e ha percorso ben 150 metri prima di schiantarsi contro alcuni cassonetti. Un episodio tutt’altro che raro nella Capitale, visto che si tratta della 26ª vettura in fiamme tra Atac (16) e Roma Tpl.

Questo nuovo episodio è avvenuto la notte di sabato 21 novembre, intorno alle 3:20, quando per un motivo imprecisato l’autobus della linea notturna N46 ha preso fuoco e ha continuato a viaggiare lungo la via Aurelia. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, ma solo ad automobili ferme in sosta.

