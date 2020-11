Le collezioni eyewear di Rodenstock recuperano design e creatività dall’infinito e ricco

archivio storico del brand. Ad un ampio range di architetture e stile Anni ’60 e ’70 Rodenstock ha deciso di aggiungere il carattere androgino degli Anni ’80, omaggiando questo decennio tropo spesso sottovalutato o, nel migliore dei casi, ricordato per ridondanze stilistiche.

Con la collezione Legacy, forte di modelli sole e vista, Rodenstock recupera il sottile spirito androgino di quegli anni, lo ammorbidisce e rinnova, senza sottrargli personalità. Oggetti preziosi in titanio di altissima qualità e palette contemporanee come verde bosco e blue. I dettagli del ponte e delle aste esiziali per recuperare le geometrie dell’epoca. Perfetta combinazione di qualità ed eccellenza assoluta, design e tecnologia innovativa per un comfort ottimale.

Prezzo consigliato: euro 299,00

www.rodenstock.com