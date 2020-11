In passato li si vedeva sempre insieme sui social, innamoratissimi e sempre uno vicino all’altra. Da un po’ di tempo però Stefano Sensi non compare più nelle Instagram Stories della fidanzata Giulia Amodio, ma il motivo non riguarda una possibile fine del loro amore.

A rivelare il perché di questa scelta ci ha pensato proprio la compagna del centrocampista dell’Inter, rispondendo alle domande dei propri followers: “perché Stefano non vedete più Stefano nelle mie Instagram Stories? Semplicemente preferisco evitare. Spesso la gente di pessimo gusto utilizza ogni pretesto per dire cattiverie, offendere e metterti in cattiva luce. Per quanto penso sia bello mostrare l’amore e la quotidianità ho capito con tanto dispiacere che è praticamente da evitare”.