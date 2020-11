Dayane Mello senza freni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha fatto alcune rivelazioni piccanti durante il gioco ‘Obbligo o Verità’, rispondendo ad una domanda scomoda di Giacomo Urtis.

Il chirurgo plastico ha chiesto a Dayane se nel corso della sua vita avesse mai fatto sesso con più uomini contemporaneamente: dunque se avesse mai partecipato ad un’orgia. Prima che la modella rispondesse però, il Grande Fratello Vip ha fatto in tempo ad oscurare le immagini, evitando di mandarle in onda. Una scena che ha subito fatto scalpore sui social, spingendo gli utenti a cercare la scena incriminata. Niente da fare però, la risposta di Dayane per il momento rimane segreta.

