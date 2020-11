Il mistero sul ritorno di Marc Marquez in pista non è stato ancora risolto, il pilota spagnolo manca dal secondo appuntamento di Jerez, quando provò a recuperare a tempo di record dall’infortunio subito una settimana prima sul circuito iberico.

Da quel momento in poi, il rider della Honda ha iniziato un lungo e tortuoso periodo di riabilitazione del quale, al momento, non si conosce ancora la fine. Domani secondo il quotidiano spagnolo AS dovrebbe essere una giornata importante per capire il futuro prossimo di Marc Marquez, ma non è detto che sia quella giusta. Intanto, la Honda ha scherzato sulla situazione che si è venuta a creare, postando su Twitter un messaggio curioso: “possiamo solo confermare che è la settimane di gara“. Nel post però non viene indicato chi prenderà parte al GP di Valencia come accade di solito, dunque potrebbe essere un indizio sul possibile rientro di Marquez. Nelle prossime ore la verità…