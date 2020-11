E’ un fine settimana disastroso per la Yamaha quello di Valencia, non solo per la sanzione ai motori ricevuta venerdì ma anche per i problemi emersi nel roso del week-end. Prima la sanzione per Viñales costretto a partire dalla pit-lane, poi la rottura del motore di Valentino Rossi, costretto a ritirarsi dopo pochi giri dallo spegnimento dei semafori. Una vera e propria disdetta per il Dottore che, dopo le due assenze per Coronavirus, incassa un altro zero per problemi meccanici.