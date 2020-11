Cinque scudetti conquistati in cinque anni con la maglia della Juventus addosso, a cui si aggiungono anche 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia.

Simone Padoin chiude la propria carriera, con l’obiettivo di rincorrere il sogno di allenare i ragazzi, iniziando un lungo percorso di preparazione. Una notizia arrivata anche in casa Juventus, per questo motivo il club bianconero ha voluto dedicare un pensiero a Padoin, pubblicando sui propri canali social un bel messaggio: “è stato bello vivere tante grandi emozioni insieme! Grazie di tutto, Simone Padoin e in bocca al lupo per le tue prossime avventure! Grazie Simo”.