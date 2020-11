La sessione di prove libere più importante, quella che consegna l’accesso alla Q2 delle Qualifiche del GP del Portogallo, regala numerose sorprese nella mattinata di Portimao.

Innanzitutto, il miglior tempo è quello di Jack Miller che ferma il crono sull’1:39.205, precedendo di poco più di un decimo Miguel Oliveira. Splendida la prestazione anche di Andrea Dovizioso, che chiude quarto alle spalle di Alex Rins, confermando l’ottimo feeling della Ducati con il tracciato lusitano. Per trovare la prima Yamaha bisogna scendere al settimo posto, dove si piazza Fabio Quartararo davanti a Pol Espargarò e Maverick Viñales, anch’essi qualificati per la Q2.

L’ultimo pass è di un sorprendente Stefan Bradl, che taglia fuori di pochissimo Franco Morbidelli. In Q1 a sorpresa ci sarà il campione del mondo Joan Mir, quindicesimo nelle FP3, oltre a Danilo e Petrucci e Valentino Rossi, ancora in netta difficoltà a Portimao. Il Dottore chiude la sua sessione in ventesima posizione, a quasi due secondi da Miller.