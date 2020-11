Cala il sipario sul primo turno di prove libere del GP del Bahrain, una sessione anomala caratterizzata soprattutto dai primi test svolti sulle gomme Pirelli 2021. Primo assaggio dei nuovi pneumatici per i piloti, apparsi comunque subito a proprio agio, in particolare i due alfieri della Mercedes, davanti a tutti dopo le FP1.

Miglior tempo per Lewis Hamilton, abile a fermare il crono sull’1:20.033, precedendo di quasi mezzo secondo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Dietro le due Mercedes ecco la Racing Point di Sergio Perez e la McLaren di Sainz, con l’AlphaTauri di Gasly quinta davanti alle due Red Bull di Verstappen e Albon. In fondo alla top ten le due Renault di Ocon e Ricciardo, divise dalla Racing Point di Stroll che chiude in nona posizione. Maluccio le due Ferrari di Leclerc e Vettel, che si piazzano rispettivamente in undicesima e dodicesima piazza a un secondo e mezzo dalla Mercedes di Hamilton.