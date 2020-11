Sono stati giorni difficili per Filippo Neviani, in arte Nek, il cantante italiano infatti è stato vittima di un incidente domestico che lo ha costretto al ricovero.

Un guaio occorsogli nella sua casa di campagna, come rivelato dallo stesso artista sul proprio profilo Facebook: “ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano… Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici. Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio… A prestissimo!“. Immediatamente i suoi colleghi e altri personaggi dello spettacolo hanno commentato il post per fargli sentire la propria vicinanza, tra questi Emma, Gigi D’Alessio, Stefano Accorsi, Daniela Santanché, Alba Parietti, Francesco Renga e Francesca Barra.