Claudio Marchisio ha ormai deciso da qualche tempo di combattere battaglie sociali, tra queste anche il ‘revenge porn’, una piaga sociale con cui devono fare i conti molte donne. Tra queste anche una maestra d’asilo di Torino, costretta a lasciare il proprio lavoro a causa di un video intimo diffuso dal suo ex fidanzato in una chat di amici.

Una questione su cui Marchisio si è voluto soffermare, pubblicando un post durissimo sui social: “giusto per chiarire la questione, il video hard della maestra in realtà si chiama revenge porn. È un reato, oltre che una terribile violenza. Fare sesso invece non è un reato (neanche per le maestre). Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stronzo. Discorso chiuso“.