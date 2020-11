Non è certamente un periodo semplice per il Napoli, reduce da tre sconfitte consecutive al San Paolo, di cui l’ultima pesantissima nello scontro diretto con il Milan.

Gli azzurri hanno perso l’occasione di agganciare i rossoneri, allontanandosi ulteriormente dalla vetta della classifica, distante adesso ben sei punti. Un ko che ha infiammato gli animi all’interno del gruppo, come dimostra il faccia a faccia andato in scena tra Gattuso e i suoi giocatori il giorno successo alla sconfitta con il Milan. Clima teso, forse dovuto non solo al ko ma anche alla questione economica, che resta critica in casa Napoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso e i suoi giocatori non hanno ancora percepito un solo stipendio da quando è iniziata la stagione.

Zero euro per tutti, una situazione che ha creato certamente malcontenti all’interno della squadra, che dovrebbero essere comunque superati a breve. Pare infatti che il Napoli si sia impegnato a versarne uno entro il primo dicembre, ossia la scadenza imposta dalla Federazione. Un modo per raffreddare i bollenti spiriti e superare questo in fretta questo periodo di crisi, che rischia di compromettere già a novembre un’intera stagione.