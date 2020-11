E’ un giorno triste per la Reggina, che deve fare i conti con un tremendo lutto che ha colpito il proprio attaccante Kyle Lafferty. Il giocatore nordirlandese infatti ha perso la sorella Sonia, per questo motivo la società amaranto ha diramato un comunicato per dimostrare la propria vicinanza all’ex Palermo: “il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, si stringono attorno al calciatore amaranto Kyle Lafferty, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa della cara sorella Sonia. Alla famiglia Lafferty vanno le nostre più sentite condoglianze“.